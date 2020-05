Un dipendente del Comune di Anzio è risultato positivo al Covid-19. Il Sindaco Candido De Angelis: “Con l’Asl e il comitato tecnico, nel rispetto dei protocolli già condivisi, sono state attivate tutte le procedure di prevenzione e di contrasto al virus”.

“La gestione del caso avverrà nel rispetto dei protocolli sanitari già condivisi per la gestione delle misure di monitoraggio e di contrasto al Covid-19 – aggiunge il primo cittadino -. In riferimento al dipendente comunale positivo al virus, comunque asintomatico, sono state attivate tutte le procedure di prevenzione e di contenimento per la puntuale gestione della problematica. Auguro al nostro dipendente di tornare presto alla sua vita normale”, conclude.

La gestione della vicenda, con il coordinamento di tutti gli interventi necessari, è ora in capo all’Asl Roma 6.