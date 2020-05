Nella giornata di ieri in Fiuggi, i militari della locale Stazione, a conclusione di attività info-investigativa intrapresa a seguito di una denuncia querela sporta da una persona del luogo lo scorso mese di aprile, hanno deferito in stato di libertà per “falsità materiale commessa da privato e truffa” un 26enne campano, già censito per analoghi reati.

Falsa polizza assicurativa: ecco cosa è successo

In particolare i militari operanti hanno accertato che l’uomo, mediante artifizi e raggiri, si era fatto versare dal denunciante la somma di euro 398 su una Postepay fittiziamente intestata ad un cittadino nigeriano ma a lui riconducibile, rilasciandogli tramite il sito internet “Assicurati Subito”, una polizza assicurativa della Compagnia Assicurativa “GROUPAMA” che a seguito delle indagini è risultata falsa.