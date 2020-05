Sephora, il brand leader nel settore della profumeria e che amano le amanti della bellezza cerca personale in tutta Italia, Roma compresa. I punti vendita di Sephora sono generalmente situati all’interno dei centri commerciali.

L’azienda cerca beauty advisor con le seguenti caratteristiche: diploma, esperienza, buon livello di inglese e preferibilmente conoscenza della lingua francese. Richiesta conoscenza dei principali KPI (indicatori chiave di prestazione) del commercio. Per candidarsi, inviare il proprio CV sulla sezione del sito https://jobs.sephora.com scegliere la nazione e impostare Roma come parola chiave (o anche altre località, se si desidera lavorare altrove) e candidarsi per il punto vendita interessato.

A Roma, le ricerche riguardano Euroma, Porta di Roma, Marconi, Romanina, Roma Corso e Termini

Sei un Sales Advisor, con forte orientamento al business ed alla Customer Satisfaction. Sai come collaborare con una squadra rendendoti parte attiva nel raggiungimento degli obiettivi. Sei dinamico, flessibile, smart e problem solver. La passione per il tuo lavoro sarà la chiave per il raggiungimento dei risultati. Sei appassionato del mondo Retail e del mondo Beauty.

Mission

In qualità di Beauty Advisor di Sephora Italia, la Beauty Community più amata del mondo, ti occuperai di:

Accogliere i clienti garantendo loro una shopping experience unica e memorabile: li fari sentire coccolati, ascoltati e consigliati al meglio.

Offrire consulenze personalizzate ai visitatori, in base al tipo di cliente ed al tipo di prodotto di cui tratterai

Supportare il direttore di negozio e gli Specialist nella gestione delle attività quotidiane

Contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi dello Store (budget e target) essendo in grado di adattarti agli eventuali cambi di strategia e nuovi piani d’azione stabiliti dai tuoi manager

Riordinare e gestire il magazzino e le delivery

Contribuire alla creazione di un forte spirito di squadra collaborando con i tuoi colleghi di team e instaurando un clima virtuoso

Background

Esperienza pregressa in ruoli analoghi (Sales Assistant, Promoter, Beauty Consultant) preferibilmente in contesti Retail multinazionali dinamici.

Conoscenza dei principali KPI del commercio.

Agilità, dinamismo e flessibilità.

Forte orientamento ai risultati.

Alta predisposizione al lavoro in team.

Diploma di scuola superiore.

Buona conoscenza dell’inglese, gradita conoscenza del francese.

It’s all about PEOPLE!

Ci piace coltivare e far crescere i nostri talenti!

La formazione ti accompagnerà durante tutto il tuo percorso.

Parteciperai a training events, lezioni in aula, moduli personalizzati che ti consentiranno di rafforzare le tue competenze!

Career paths personalizzati per tutti i nostri employees: avrai l’opportunità di porti degli obiettivi personali di carriera e riceverai il supporto necessario per raggiungerli.

Sephora Attitude

Crediamo nel “Vincere insieme” per questo sarai responsabile della creazione di uno spirito di squadra che fornisca un’esperienza eccezionale in negozio!

Le nostre parole chiave sono: accoglienza, conoscenza e conclusione. Vogliamo regalare dei percorsi unici ai nostri clienti facendoli sentire coccolati, ascoltati e consigliati al meglio, ottimizzando la fidelizzazione al Brand.