Paliano, Covid-19: una grande attestazione di solidarietà dalla BCC.

La notizia

La BCC, Credito Cooperativo di Paliano, ha eseguito una donazione al Comune di Paliano per coprire parte dei buoni spesa destinati ai concittadini che si trovano in difficoltà in questo particolare momento di emergenza sanitaria, sociale ed economica.

Il Sindaco Domenico Alfieri così ha ringraziato la BCC:

“Essere Comunità significa essere solidali e uniti nei momenti di difficoltà. Significa aiutare e sentirsi parte di qualcosa che ci accomuna. Noi in questo periodo critico abbiamo dimostrato di essere una vera Comunità di cui sono orgoglioso di essere Sindaco come sono orgoglioso di avere nel mio territorio un Istituto Bancario, la Banca di Credito Cooperativo di Paliano che oggi ha donato al nostro Comune una somma economica consistente che ci permetterà di erogare i buoni spesa a tutti coloro che avendone diritto, ne hanno fatto richiesta. Ringrazio a nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale il Presidente Giulio Capitani e l’intero CDA. Grazie di vero cuore!”

FOTO DI REPERTORIO