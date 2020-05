“Riaprono con ordinanza sindacale i banchi per il commercio di fiori e articoli per bambini del mercato settimanale. Le attività si svolgeranno nell’area del parcheggio di Viale San Francesco d’Assisi.

Oggi, 12 maggio 2020, con ordinanza n. 22, il sindaco Domenico Alfieri ha disposto la riapertura dei banchi per il commercio di prodotti floreali e articoli per bambini all’interno delle attività del mercato settimanale.

Integrando tali attività con quelle già riavviate dei banchi alimentari, il mercato si svolgerà dalle ore 8,00 alle 13,00 nell’area del parcheggio di Viale San Francesco d’Assisi al fine di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza e dei seguenti accorgimenti sanitari in conformità con le misure di contenimento del contagio da Covid-19.

– Distanza tra un posteggio e l’altro di almeno 2 metri;

– Per ogni banco non possono essere contemporaneamente presenti più di due addetti alla vendita e più di un cliente;

– Di fronte ogni banco deve essere creato un corridoio unidirezionale che dovrà essere occupato da non più di un cliente alla volta;

– Sono obbligatori mascherine e guanti sia per gli operatori commerciali che per i clienti;

– Tra i clienti in fila deve essere rispettata la distanza interpersonale di 2 metri;

– Sono vietati gli assembramenti di persone;

– Accesso e uscita dall’area regolamentati da personale incaricato dal Comune”.

Foto del sindaco in galleria