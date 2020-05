Valmontone – Nuovo positivo al Covid-19.

La notizia

Il comunicato apparso sulla pagina Facebook del Comune di Valmontone (RM):

“La ASL Roma 5 ci ha informato che le procedure sanitarie aziendali hanno dato riscontro di un nuovo soggetto, nel territorio del Comune di Valmontone, risultato positivo al tampone naso-faringeo per il virus COVID-19.

La Asl Roma 5 ha attivato tutte le procedure di sicurezza previste per gestire l’emergenza.

Il numero totale di casi positivi al COVID19 accertati nel nostro Comune dall’inizio dell’emergenza è pari a 10 unità, di cui 9 già guariti. All’unico positivo del momento vanno i nostri più sentiti auguri di una pronta guarigione.

Questo fatto ripropone con forza l’esigenza di rispettare le distanze di sicurezza, indossare la mascherina e attuare tutte le procedure per evitare il contagio. Gli assembramenti notati in questi giorni a Valmontone non possono essere tollerati. Domani si terrà un vertice con autorità e forze dell’ordine per decidere le misure da adottare.”

FOTO DI REPERTORIO