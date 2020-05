“Questa amministrazione comunale, dal 2013 ad oggi, in ogni cambio appalto o di gestione ha sempre garantito il posto di lavoro a tutti i lavoratori. Nessuno è mai stato mandato a casa anzi, in qualche occasione, siamo riusciti anche ad ottenere qualche posto di lavoro in più. E’ per questo che, nel Consiglio comunale di oggi, sulla vicenda dell’asilo nido e dell’assistenza abbiamo deciso di rinviare il punto per avere garanzie”.