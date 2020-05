In questo fine settimana il piano dei controlli predisposto dal Comando Generale della Polizia Locale di Roma Capitale ha visto più di 2000 agenti impiegati su tutto il territorio capitolino.

Polizia Locale, oltre 15.000 controlli dal centro storico al litorale per il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica

Oltre 15.000 gli accertamenti riguardanti le norme a tutela della salute pubblica, circa un migliaio le persone controllate. Verifiche presso attività commerciali, parchi, capolinea dei bus, con particolare attenzione alle zone della movida, per la formazione di assembramenti e sul litorale di Ostia, dove le pattuglie sono state impegnate per il rispetto delle disposizioni riguardanti l’utilizzo degli arenili.

Nelle due giornate poco più di una sessantina le irregolarità riscontrate

Violazioni hanno riguardato alcune persone che prendevano il sole in spiaggia. Il titolare di un chiosco è stato sanzionato per inottemperanza ai divieti previsti dalla Regione Lazio per la relativa apertura prevista per il 29 maggio e per aver consentito inoltre lo stazionamento sull’arenile con lettini ed ombrelloni.

Circa 4500 gli accertamenti svolti solo nell’orario serale e notturno nelle aree tipiche della movida, con presidi fissi nelle principali piazze e servizi dinamici per evitare assembramenti. Da Trastevere a San Lorenzo, dal quartiere Monti e principali zone del Centro Storico a piazza Bologna, le pattuglie hanno portato avanti una costante attività di dissuasione, intervenendo con sanzioni solo in caso di comportamenti irregolari persistenti o in caso di inottemperanza.