Tivoli, nuovi dati sul Coronavirus: restano a 7 gli attualmente contagiati

Dopo due giorni durante i quali la Asl Roma 5 non ha comunicato per il territorio tiburtino alcuna presenza negli elenchi delle quarantene precauzionali, oggi – sabato 23 maggio 2020 – è stato trasmesso trasmesso al Comune di Tivoli un aggiornamento.

Le quarantene sono 8, mentre gli autoisolamenti (ossia coloro che si sono posti in autoisolamento o perché sono rientrati da un viaggio in un Paese estero, o perché ritengono di essere stati a contatto con qualcuno poi risultato positivo al nuovo Coronavirus e che spontaneamente comunicano alla Asl la loro condizione) sono 18, per un totale di 26 persone.

Resta invariato, in base ai dati odierni della Asl, il quadro dei contagiati, che sono attualmente 7, mentre i positivi dall’inizio dell’emergenza nel territorio sono in totale 44, di cui 5 i deceduti e 32 i guariti.