Questa mattina, sabato 23 maggio 2020, gli ambulanti che danno vita al mercato settimanale di Fiumicino avrebbero protestato, a quanto sembra, contro le decisioni dell’Amministrazione Comunale in merito alle soluzioni previste per la riapertura.

Le parole del Vicesindaco di Fiumicino, Ezio Di Genesio Pagliuca:

“Dopo la mancata apertura del mercato del sabato di Fiumicino di questa mattina, su loro richiesta, abbiamo incontrato una delegazione di ambulanti e commercianti della zona interessata”. Lo dichiara il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca.

“E’ stato un confronto animato e franco – prosegue il vicesindaco – in cui ognuno ha espresso la sua posizione. I commercianti formalizzeranno una proposta che valuteremo e di cui discuteremo.

Abbiamo ricordato che la soluzione prevista per questa mattina era stata presa in un incontro con un rappresentante degli ambulanti e che quindi non è corretto sostenere il contrario – prosegue Di Genesio Pagliuca -. Non sono accettabili episodi di ostruzionismo come quello a cui abbiamo assistito questa mattina che ha creato disagio alla popolazione residente e che, di fatto, si è tradotta in una giornata di mancato lavoro per gli ambulanti stessi”.

“E’ necessario trovare una soluzione che stia nel solco delle regole necessarie per contrastare la diffusione del Covid-19 – sottolinea il vicesindaco – e per questo non è pensabile che tutto torni come prima del lockdown già da ora”.

“Ognuno deve riadattarsi alla nuova situazione, come stanno facendo i ristoratori, i balneari, gli artigiani, i parrucchieri e tutte le altre categorie – prosegue Di Genesio Pagliuca -. Il mercato di Fiumicino richiedeva una soluzione diversa perché, rispetto agli altri, ha meno spazi a disposizione e il rischio di assembramenti è altissimo. Questo va assolutamente evitato”.

“Aspettiamo la formalizzazione della proposta degli ambulanti – conclude Di Genesio Pagliuca – per verificare la fattibilità di una soluzione”.

Queste le disposizioni stabilite in precedenza

SPOSTAMENTO DEL MERCATO DEL SABATO, TUTTE LE MODIFICHE NEL TRAFFICO

“A partire da sabato 23 maggio 2020 il mercarto del sabato di Fiumicino si allungherà, oltre che su via Foce Micina, anche su via del Canale, fino all’incrocio di via Torre Clementina, per consentire un maggiore spazio tra i banchi e la disposizione su un’unica fila.

Per questo è stata istituita, a partire dal 23 maggio e per tutti i sabati a seguire, la seguente disciplina di traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti:

– Istituzione di divieto di transito veicolare in Via della Foce Micina, tratto compreso tra Via delle Ombrine e Via Del Canale, nella corsia di sinistra (dir. Via del Canale) e in Via del Canale, nella corsia di sinistra (dir. Via della Torre Clementina), dalle ore 06.00 fino al termine delle operazioni di pulizia e comunque non oltre le ore 17.00;

– Istituzione del doppio senso di marcia e del limite di velocità di 30 km/h in Via della Foce Micina, tratto compreso tra Via delle Ombrine e Via Del Canale, nella corsia di destra (dir. Via del Canale) e in Via del Canale, nella corsia di destra (dir. Via della Torre Clementina), dalle ore 06.00 fino al termine delle operazioni di pulizia e comunque non oltre le ore 17.00;

– Istituzione del divieto di accesso da Via della Foce Micina ed istituzione del senso unico in Via delle Ostriche, nel tratto compreso tra Via della Foce Micina e Via dell’Alborella, con direzione Via dell’Alborella, dalle ore 06.00 fino al termine delle operazioni di pulizia e comunque non oltre le ore 17.00;

Pertanto i mezzi CO.TR.AL. e Trotta bus percorerreranno un tragitto alternativo su Via delle Ombrine per poi riprendere il percorso originario delle linee. Gli orari di partenza e di arrivo presso i relativi capolinea e collegamenti con le stazioni FF.SS. non subiranno dunque cambiamenti e/o ritardi”.

Foto di repertorio