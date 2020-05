Tra scienza e spunti di lettura, il weekend con le Biblioteche di Roma

Doppio appuntamento con la scienza nel weekend delle Biblioteche di Roma. Sabato 23 maggio si comincia alle ore 11.00 con l’incontro in diretta Facebook “La seduta di N3well e l’intelligenza artificiale”, nell’ambito del ciclo “Appuntamento con la scienza, Festival delle Scienze 2020” e in collaborazione con il CNR. Intervengono Diego Cajelli, Andrea Scoppetta, Gabriella Cortellessa, Riccardo Rasconi.

Moderano Roberto Natalini e Andrea Plazzi. Subito dopo, alle ore 12.00, Antonello Pasini, fisico climatologo del CNR e docente di Fisica del clima all’Università di Roma Tre, parlerà di cosa sta succedendo al territorio italiano a partire dal suo libro “L’equazione dei disastri. Cambiamenti climatici su territori fragili” (Codice Edizioni, 2020). Modera Veruska Motta.

In occasione della Giornata della Legalità, che ricorre il 23 maggio in memoria della strage di Capaci, le Biblioteche di Roma hanno organizzato una serie di iniziative. Tra le varie proposte, la Casa dei Bimbi mette a disposizione sulla propria pagina Fb una bibliografia sull’argomento appositamente pensata per i più piccoli e una video-lettura del libro “Mio padre è un uomo d’onore” di Martina Zaninelli, illustrazioni di Marta Tonin (Città aperta Junior, 2006).

Sempre per i bambini è l’appuntamento di sabato alle ore 16.00 “A riscoprire le fiabe. Le fiabe classiche lette e illustrate” sulla pagina Fb della Biblioteca Centrale Ragazzi, dedicato questa settimana a “La cicala e la formica” di Jean de La Fontaine.

La Biblioteca Europea sabato propone invece sulla propria pagina Fb un nuovo appuntamento con “Jukebox letterario”, suggestivo percorso di libere associazioni per ispirare la lettura e l’ascolto musicale; mentre la Biblioteca Marconi pubblica una copertina del “Pioniere”, giornalino diretto da Gianni Rodari negli anni Cinquanta.

Un invito ad ascoltare o a leggere un grande classico per ragazzi arriva con “Gli amici ri-ascoltati” dalla Biblioteca Mandela, che tutti i sabati suggerisce sempre via Facebook il titolo di un libro da riscoprire. Chi vuole scoprire invece le novità editoriali disponibili in formato digitale su Bibliotu può consultare la rubrica “Ebooknovità” della Biblioteca Longhena.

Infine, #indovinalacopertin, un piccolo gioco per chiudere la settimana. La Biblioteca Villino Corsini pubblica ogni domenica sulla propria pagina Fb un dettaglio tratto dalla copertina di un libro famoso. Una sfida a tutti gli utenti che dovranno individuare quale sia il libro misterioso della settimana.

