Roma, AMA S.p.A è alla ricerca di personale: ecco le figure ricercate

AMA S.p.A. ricerca alcune figure professionali da inserire nella propria organizzazione. Di seguito tutti i ruoli ricercati.

Lavora in AMA: le figure ricercate

AMA S.p.A offre opportunità di lavoro. Come viene riportato sul sito internet dell’azienda, le figure ricercate sono diverse:

Project Manager Operations

Responsabile della Funzione Tecnica – Impiantistica

Responsabile Servizio Patrimonio

Responsabile Servizio Safety

Responsabile Servizio Security e Protezione Aziendale

Andiamo a scoprire, nel dettaglio, il ruolo che hanno queste figure.

Project Manager Operations – Direzione Tecnica AMA S.p.A.

La figura professionale richiesta è chiamata a svolgere un ruolo di responsabilità su progetti di natura prevalentemente strategica che si sviluppano a matrice sui seguenti Servizi: Impianti, Flotta, Logistica e Contenitori ed Esercizio. Dovrà essere in grado di assicurare, mediante un processo continuo di pianificazione e controllo oltre che attraverso l’impiego efficace delle risorse necessarie, un sistema gestionale teso alla realizzazione di nuove iniziative e/o al rinnovamento di quelle già esistenti.

Per tutte le informazioni clicca QUI

Responsabile della Funzione Tecnica – Impiantistica

La figura professionale richiesta è chiamata a svolgere un ruolo di Responsabilità nell’ambito delle principali attività riconducibili al sistema impiantistico di AMA S.p.A, attraverso una visione completa dell’intero processo di gestione dei rifiuti consentendogli di ottimizzare i processi da un punto di vista di Impatto Ambientale ed economico.

Nello specifico il Tecnico Impianti è esperto nella gestione degli impianti di rifiuti urbani ed è in grado di gestire impianti di trattamento e smaltimento rifiuti secondo una modalità integrata, razionale ed orientata alla Sostenibilità Ambientale. Il Tecnico Impianti deve possedere un approccio ecologico, orientato alla Sostenibilità Ambientale, conoscere il ciclo integrato dei rifiuti urbani, conoscere i processi, i metodi, le tecniche e gli strumenti di trattamento dei rifiuti urbani, i principali riferimenti legislativi e normativi in materia di Ambiente e Territorio e i principi comuni della legislazione vigente in materia di Sicurezza sul Lavoro.

Per tutte le info clicca QUI

Responsabile Servizio Patrimonio

Il profilo professionale richiesto deve garantire la corretta gestione del patrimonio immobiliare di AMA S.p.A. nel suo complesso, implementando tutti gli interventi necessari per la razionalizzazione, valorizzazione ed ottimizzazione della fruibilità ai fini del servizio.

Deve assicurare, altresì, la progettazione e la realizzazione di infrastrutture di servizio, produzione e patrimoniali. Deve presidiare le attività di Move in e di Space management. Deve assicurare l’approvvigionamento di carburante per tutte le necessità aziendali e ne deve presidiare la relativa contabilizzazione e rendicontazione, nonché la gestione delle carte carburante.

Per tutte le info clicca QUI

Responsabile Servizio Safety

Il profilo professionale richiesto deve supportare il Vertice Aziendale nella definizione di indirizzi e politiche in materia di protezione aziendale, definendo e gestendo idonei piani attuativi finalizzati alla tutela del personale. Deve garantire inoltre il rispetto degli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria.

Per tutte le info clicca QUI

Responsabile Servizio Security e Protezione Aziendale

Il profilo professionale richiesto deve garantire, nella logica del perseguimento di obiettivi di efficacia ed efficienza, la tutela del patrimonio aziendale, il corretto utilizzo dei beni e delle tecnologie, con l’attuazione di procedure e strategie volte a prevenire, fronteggiare e superare eventi di natura dolosa e/o colposa che possano danneggiare le risorse materiali, immateriali, tecnologiche, organizzative e umane di cui AMA S.p.A. dispone.

Per tutte le info clicca QUI

Scadenze

Il termine ultimo di presentazione della candidatura è il 30 giugno 2020. Per tutte quante le informazioni è possibile andare direttamente sul sito dell’AMA e inviare la propria candidatura