Bracciano, operatrice sanitaria positiva al coronavirus

Nuovo caso positivo di coronavirus a Bracciano. A confermarlo è direttamente il Sindaco, Armando Tondinelli.

Ecco il post del Sindaco Armando Tondinelli

Cari concittadini, oggi registriamo un caso positivo al coronavirus a Bracciano.

Si tratta di una operatrice sanitaria che opera in una struttura sanitaria fuori dal nostro territorio.

A lei come a tutti gli operatori e medici che ogni giorno si trovano in prima linea ad assistere i malati va tutta la nostra vicinanza.

Dobbiamo rispettare le regole di distanziamento e muoverci con responsabilità. Possiamo e dobbiamo tornare alla normalità ma dobbiamo sempre avere presente che il virus non è scomparso, dobbiamo conviverci. Forza Bracciano, insieme ce la faremo!