Bracciano, guarito anche l’ultimo positivo: zero casi

Comunicazione del Sindaco Armando Tondinelli

Cari concittadini, sono davvero contento di potervi comunicare che oggi anche l’ultimo positivo a Bracciano è guarito. La nostra città ha raggiunto zero Covid-19.

Questo è un grande risultato ottenuto con lo sforzo di tutti. Adesso, se la situazione rimarrà così come ci auguriamo, ci concentreremo ancora di più sul rilancio di Bracciano, un obbiettivo che non abbiamo mai perso di vista un attimo!

Di fondo c’è l’amore per la nostra città e il servizio alla cittadinanza.

Grazie a tutta la comunità per la grande dimostrazione di responsabilità! Forza Bracciano! Insieme ce la Faremo!