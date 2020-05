Per tutta la giornata di ieri un incerto balletto di date ha riaperto la partita sulle prossime elezioni. La data ipotetica emersa sembrava essere un election-day il 13 e il 14 settembre.

Quando si voterà?

Una unica tornata dove si concentrerebbero le votazioni per il rinnovo delle amministrazioni comunali e regionali, e per esprimere il parere sul Referendum per il taglio dei parlamentari, previsto per lo scorso 29 marzo e rinviato dopo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo. Ma fra smentite e dubbi sulla possibilità di condurre una campagna elettorale balneare, nessuna certezza sulla ufficialità perché, al momento, non ci sarebbe un accordo politico bipartisan sulla giornata.

I Comuni chiamati al voto nel Lazio

Mentre si aspetta che il rebus sulle date venga risolto gli elettori rimangono in attesa. E ad attendere, nel Lazio, saranno i 30 Comuni che dovranno rinnovare la propria compagine amministrativa, cioè il 7,9 per cento del totale dei centri. Di questi 10 superano la soglia dei 15mila abitanti e, secondo quanto previsto nel Testo Unico degli Enti Locali, nei quali si voterà con il sistema maggioritario a doppio turno. I restanti 20 contano una popolazioni uguale o minore di 15 mila abitanti e nei quali, sempre secondo il TUEL, l’elezione del Sindaco e dei consiglieri comunali si effettua con un sistema maggioritario.

Dove si vota?

L’elenco dei centri comprende 8 Comuni della provincia di Frosinone: Belmonte Castello, Ceccano, Cervaro, Fontana Liri, Guarcino, Patrica, Pontecorvo, Travo nel Lazio. Fondi e Terracina sono i 2 Comuni della provincia di Latina. Altrettanti 2 saranno i centri nella provincia di Viterbo: Blera e Bomarzo. Mentre 4 saranno quelli della provincia di Rieti: Castelnuovo di Farfa, Cottanello, Marcetelli, Montebuono. La corposa pattuglia della provincia di Roma conclude l’elenco dei Comuni: Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Arcinazzo Romano, Colleferro, Genzano di Roma, Marano Equo, Montelanico, Palombara Sabina, Percile, Rocca di Papa, Roiate, San Gregorio di sassola, Zagarolo.

