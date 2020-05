Sulla linea FL4 Roma-Velletri si registrano ritardi ai convogli. Disagi per i pendolari e circolazione rallentata per guasto a passaggio a livello tra Pavona e Cecchina.

Si registrano fino a 40 minuti di ritardo. Il personale autorizzato è al momento sul posto per cercare di risolvere il problema e consentire il ripristino della normale circolazione. Il guasto non è stato ben identificato e al momento non ci è consentito dire quale sia stato il problema specifico.

Potrebbero seguire aggiornamenti sia sulla viabilità che sulla risoluzione del problema in corso.