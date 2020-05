Velletri, altri due casi di coronavirus: il totale dei positivi è 29

Ci sono altri due casi di positività da coronavirus nella zona di Velletri. A confermarlo è direttamente il Sindaco, Orlando Pocci.

Velletri, situazione coronavirus

Arrivano altri due casi di coronavirus a Velletri che portano il totale delle persone positive, da inizio pandemia, a quota 85 (calcolando anche i guariti e le persone decedute).

Proprio poche ore fa il Sindaco di Velletri, Orlando Pocci, ha ufficializzato la notizia. Difatti, in un video che illustra la situazione sanitaria in città, il primo cittadino ha riferito come due persone, dopo i tamponi, siano risultati positivi al Covid-19.

La situazione

Ad oggi sono ventinove gli attualmente positivi. Tra questi diciotto sono in isolamento domiciliare, mentre undici sono ricoverati. Restano 49, invece, le persone guarite. Sono sette le persone che, purtroppo, sono decedute. In isolamento domiciliare precauzionale, invece, ci sono 52 persone.