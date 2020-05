Sulla SS148 Pontina, poco fa c’è stato un incidente, le cui cause sono tutt’ora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Si sono create lunghe code all’altezza del km 19, in direzione Roma e persino sulla carreggiata opposta, segnalate code a partire da Spinaceto per curiosi.

Bollettino viabilità

Segnalato anche personale di Autostrade per l’Italia su strada per lavori tra Colleferro e Anagni, in direzione Napoli. Sempre sull’autostrada A1 Roma-Napoli si prega gli automobilisti di prestare la massima attenzione per pioggia tra la diramazione di Roma Sud fino a Ceprano.

Infine, sulla SS2 Cassia, si registra il rallentamento del traffico per lavori di rifacimento del piano viabile, all’altezza La Storta e in direzione di Viterbo.

