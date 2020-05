Roma, GRA: lunghe code causa incidente mortale all’altezza di Boccea

Lazio, Anas: A90 Grande Raccordo Anulare di Roma, lunghe code causa incidente.

La situazione

Si registrano lunghe code sulla A90 Grande Raccordo Anulare di Roma al km 3,400 (Via di Boccea) in carreggiata esterna a causa di un incidente mortale. Per evitare il rischio di rimanere bloccati in galleria, il transito dei mezzi all’interno della stessa viene regolato.

Il personale di Anas e delle Forze dell’ordine sono presenti sul posto per la gestione della viabilità.

+++AGGIORNAMENTO+++

Il traffico è tornato regolare.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

FOTO DI REPERTORIO