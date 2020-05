San Giorgio a Liri, nei guai per spaccio un 32enne di Pignataro Interamna

A San Giorgio a Liri, i militari della locale Stazione hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di arrestato in flagranza di reato “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, un 32enne residente a Pignataro Interamna, già censito per uso di stupefacenti.

Cosa è successo

L’uomo, a seguito di perquisizione personale veicolare e domiciliare è stato trovato in possesso di materiali vari che generalmente vengono utilizzati per il confezionamento di stupefacenti (bustine e dispositivo per il sottovuoto; un rotolo di cellophane; 2 bilancini elettronici di precisione ed una lama per taglierino), nonché di 5 dosi di “cocaina” del peso complessivo di circa 17 grammi; 2 involucri contenenti complessivi grammi 5 circa di “hashish” ed euro 1.480 in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’attività illecita, il tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.