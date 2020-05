Lazio, Anas: chiusura della complanare alla SS148 Pontina, a Pomezia (RM) per interventi di Snam Rete Gas sul metanodotto adiacente la statale.

La situazione

Dal 21 maggio al 31 luglio sarà provvisoriamente chiusa al traffico la complanare alla strada statale 148 “Via Pontina” in direzione Terracina, a Pomezia (km 29,330) per consentire alla società Snam Rete Gas l’esecuzione di interventi di propria competenza sul metanodotto adiacente la statale.

Il traffico sarà deviato su via Dei Castelli Romani in direzione Torvaianica, con indicazioni sul posto.

Il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

