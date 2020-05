Lazio, Anas: sulla SS148 Pontina proseguono i lavori di ripristino della pavimentazione.

La situazione

Restringimenti di carreggiata, su tratti saltuari, in entrambe le direzioni. Proseguono sulla strada statale 148 “Via Pontina” i lavori di ripristino della pavimentazione avviati da Anas.

I lavori che dureranno fino al 16 luglio 2020, in entrambe le direzioni, verranno effettuati in tratti saltuari (dal km 10,500 al km 67). Per consentire lo svolgimento degli interventi sarà istituito il restringimento di carreggiata e il transito sarà consentito sempre su una corsia.

Per particolari e necessarie esigenze lavorative verranno istituite, temporaneamente, uscite obbligatorie sulla viabilità locale.

I cantieri saranno attivi dalla mezzanotte di oggi mercoledì 20 maggio fino alle 24:00 del 16 luglio e i lavori verranno eseguiti in più fasi sia diurne che notturne.

Gli interventi rientrano in un investimento del valore di 8 milioni di euro ed altri analoghi sono già programmati per ulteriori 9 milioni di euro.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

FOTO DI REPERTORIO