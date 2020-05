USB e Or.S.A. TPL scrivono a: Commissione di Garanzia, Prefetto di Roma, Presidente della Regione Lazio, Assessore ai Trasporti Regione, Sindaco di Roma, Assessore ai Trasporti del Comune di Roma, Osservatorio Scioperi Trasporti, Atac S.p.A., Co.tra.l S.p.A, Roma TPL S.C.A.R.L. e Consorziate.

“Oggetto: apertura 1^ fase procedure di raffreddamento e conciliazione nei confronti

dell’Ordinanza Regione Lazio n° Z00037 del 30.04.2020 settore TPL.

Le scriventi OO.SS., come già denunciato con lettera prot.65/SP RM/20, rilevano che il contenuto dell’Ordinanza in oggetto genera una situazione lesiva dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, consentendo un sovraffollamento sui mezzi di trasporto pubblico locale e il mancato rispetto delle distanze interpersonali in palese contraddizione con i contenuti del DPCM 26/04/2020; il tutto aggravato dalla carenza di controlli sul rispetto delle misure di contenimento e prevenzione, lasciando ulteriormente esposto il personale frontline.

In tale contesto i mezzi di trasporto pubblico locale regionale sono potenziali veicoli di diffusione del contagio. Aprono la prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione ai sensi della legge 146/90 e successive integrazioni e modificazioni.

In particolare si contestano:

l’insufficienza delle misure effettivamente messe in campo relativamente al punto 3 capoverso “D”: rafforzamento dei sistemi di controllo e vigilanza sui mezzi, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni a tutela della salute dei passeggeri;

la pericolosità del punto 4 capoverso “D”: il servizio deve comunque osservare un carico massimo non superiore al cinquanta per cento della capacità di trasporto del mezzo desumibile dalla carta di circolazione”.

Foto di repertorio