Acea Ato 2 – Velletri, 18 maggio sospensione idrica

• via Contrada La Chiusa;

• piazza Martiri di Pratolungo;

• via Appia sud;

• via Carbonara;

• via Colle Cicerchia;

• via di Colle Perino;

• via Colle Perino Vecchio;

• via del Campo Grande;

• via del Fiorino;

• via del Pantanaccio;

• via del Pertuso;

• via del Sorbo;

• via di Vigna Baldi;

• via Enrico Caporali;

• via Formaletti;

• via Giannetta;

• via Ponte Massorano;

• via Spirito Santo;

• via Ulica;

• via Villa D’Avach;

• via Colle del Pozzo;

• via Colle del Vento;

• contrada Colle Formica;

• via di Colle Formica;

• via Ponte dell’Incudine;

• via Pozzetti;

• via Ara di Stanga;

• via Vecchia Napoli;

• via della Caranella.

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe.

Per limitare i disagi per i cittadini è stato predisposto per lunedì 18 maggio un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento dalle ore 09:00 alle ore 20:00 nelle seguenti vie:

• Via Colle Perino, angolo via della Carbonara;

• Via Ara di Stanga, angolo via Pozzetti;

• Via Vecchia Napoli, angolo via della Caranella.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per il disagio.