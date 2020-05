Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali e film per oggi mercoledì 20 maggio 2020 con la programmazione completa di oggi

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Nero a metà – L’apparenza inganna

23:30 Porta a Porta

01:05 RaiNews24

01:31 Che tempo fa

01:40 Settenote

02:10 Sottovoce

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Made in Arteteca

23:30 Mare di grano

00:55 Squadra Speciale Colonia – Dessert con delitto

01:40 Sbirro cerca moglie

02:23 L’avvocato e il commissario

03:05 Piloti

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Palestre di vita

20:45 Un posto al sole Classic

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Cultura presenta 1919 -1922 Cento anni dopo Politica e partiti di massa

01:55 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:27 Mr. Crocodile Dundee

23:25 Confessione Reporter Speciale Siamo Tutti Silvia

00:32 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

00:52 Media Shopping

01:09 Zitti e Mosca

02:44 Azzurro 88 – la Finale II Parte 1988

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

21:20 Tu Si Que Vales

01:01 Tg5

01:36 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

02:02 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:31 Conflitto A Fuoco – II Parte – C.S.I. – Scena del Crimine

21:30 Scontro Tra Titani

23:25 Beowulf & Grendel

01:20 Esemplificazione Perversa – II Parte – The 100

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:10 Sport Mediaset – la Giornata

02:25 Media Shopping

02:40 La Tana del Leone – Heroes Reborn

7 LA7

19:00 Drop Dead Diva

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Atlantide

00:50 Tg La7

01:00 Otto e mezzo

01:40 L’aria che tira

8 TV8

19:30 Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Ex – Amici come prima

23:15 Italia’s Got Talent – Best Of

01:15 Loving Ibiza

9 NOVE

20:30: Deal With It – Stai al gioco

21:35: Cambio moglie

22:40: Prima o poi mi sposo

00:40: Cambio moglie

01:45: Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 Il Vortice della Caccia Al Tesoro – The Big Bang Theory VII

20:42 La Minimizzazione Manipolatoria – The Big Bang Theory VII

21:04 The English Job – Whiskey Cavalier

22:01 5 Spie Ed un Bambino – Whiskey Cavalier

23:02 Viaggio Nell’Isola Misteriosa

00:54 Shutdown – Mr. Robot III

01:37 L’ Inferno Contro Constantine

02:16 Aspettando la Chemio – Chasing Life i

02:53 L’ Inizio della Cura – Chasing Life i

21 Rai 4

20:33 Criminal Minds IV ep.23

21:21 Le colline hanno gli occhi 2

22:58 Identità

00:31 Narcos II ep.1

01:23 Narcos II ep.2

02:10 Narcos II ep.3

02:52 Cold Case II ep.6

22 Iris

20:05 Vita Senza Suoni – Walker Texas Ranger VIII

21:00 Draft Day

22:56 The 33

01:13 Mclintock

23 Rai 5

20:08 Piano Pianissimo

20:24 Città segrete

21:16 Opera – Carmen

00:11 Lou Reed in concerto – Parte prima

00:54 The Ronnie Wood Show

01:22 Variazioni su tema

01:34 Rai News Notte

01:35 The Sense of Beauty

02:32 Città segrete

24 Rai Movie

21:05 La dolce vita

00:05 Movie Mag

00:30 Le confessioni

02:25 Molly’s Game

25 Rai Premium

20:20 Il Commissario Manara 2 – Miss Maremma ep.4

21:20 Un’estate in montagna

23:00 Vivi e lascia vivere – p.4

00:40 Uniche – Marcella Bella p.4

01:10 La Ladra – Il piccolo ladro ep.7

02:05 La Ladra – Il momento giusto ep.8

02:55 Cult Fiction – p.4

26 Cielo

19:15 Affari al buio

20:15 Affari di famiglia

21:15 Air Collision

23:15 Linda

01:00 Scarlet Diva

02:30 Baba Yaga

27 Paramount Network

20:10 la tata

21:10 Il giovane ispettore Morse

23:00 Mistero a Crooked House

00:45 Law & Order: Unità Vittime Speciali

03:00 Le sorelle McLeod

28 TV2000

19:00 Santa Messa

19:30 Rete di speranza

20:00 Santo Rosario

20:30 Tg 2000

20:50 Tg Tg

21:10 Beati Voi Tutti Santi

23:15 Effetto notte

00:00 Retroscena

00:25 La compieta

00:45 Il Santo Rosario

01:10 L’Ora Solare

02:05 Siamo noi

02:35 Tg Tg

03:00 I Santi

29 LA7d

19:20 I menù di Benedetta

21:30 Voglia di ricominciare

23:40 Melissa P.

01:40 La mala educaxxxion

03:00 I menù di Benedetta

03:55 Cuochi e fiamme

30 La 5

21:10 Che Cosa Aspettarsi Quando Si Aspetta

23:15 9 Mesi

01:16 Pizza Girls

01:31 Il Morto Che Cammina – The Vampire Diaries IV

02:15 Il Diploma – The Vampire Diaries IV

02:55 So Cosa Hai Fatto L’Estate Scorsa – The Vampire Diaries V

03:35 Tempesta D’Amore 13, 62

31 Real Time

20:20: Cortesie per gli ospiti – Sara e Benedetta vs. Gian Paolo e Carla

21:20: Il ragazzo di 380 chili

00:00: Skin Tight: la mia nuova pelle – Stephanie, Darcy e BJ

00:55: Skin Tight: la mia nuova pelle – Antonia e Natasha

01:45: Skin Tight: la mia nuova pelle – Angel e Linda

02:35: Skin Tight: la mia nuova pelle – Shantel e Hope

34 Cine34

21:10 Borotalco

23:00 Bianco rosso e Verdone

01:03 Scusi, lei conosce il sesso?

02:17 Dentro lo schermo – filler cine34

02:44 La famiglia Passaguai

35 Focus

20:15 Panico Sulla Pista – Indagini Ad Alta Quota IX

21:15 Abu Rawash e la Piramide Perduta – Piramidi: i Misteri Svelati

22:15 Venezia, Le Crociate, Bisanzio – i Grandi Imperi della Storia

23:15 Il Gigante – Rooted

00:15 La Vita Nella Catena Alimentare – i Grandi Oceani Selvaggi

01:15 Caos in Cabina – Indagini Ad Alta Quota IX

02:01 Tgcom24

02:03 20/05/2020 – Meteo Focus

02:04 Minaccia Asteroide – Mega Disastri i

02:50 Gioco di Spie – Macchine Da Combattimento

38 Giallo

20:10: Law & Order – i due volti della giustizia – in nome della legge

21:10: Omicidi a Sandhamn

22:50: Profiling – Acque cattive

23:55: Profiling – Halloween

01:05: Nightmare Next Door – Omicidio sul menù

02:00: Nightmare Next Door – Nel cuore della notte

02:50: Law & Order – i due volti della giustizia – una cattiva ragazza

39 TOP Crime

19:39 The Mentalist

21:11 Delitto in provenza

22:58 Chicago P.D.

00:29 Law & Order: Unità speciale

01:50 Close to home – Giustizia ad ogni costo

03:14 TgCom24

49 Spike TV

20:30 Merlin

21:30 Grosso guaio a Chinatown

23:20 Law & Order: Unità Vittime Speciali

01:20 Police Interceptors

52 DMAX

21:35: Gipponi senza frontiere – Chevy vs. Ford: scontro fra titani

22:25: Gipponi senza frontiere – Disperdere gli avversari

23:15: Highway Security: Spagna

00:05: Cops Spagna

01:45: Drug Wars

02:35: Clima pazzo, pazzo clima

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. Guglielmo Giannini l’uomo qualunque con il Professor Gianni Sabatucci

21:10 Prova di maturità p.2. Novecento, il secolo dei totalitarismi

21:50 La via della guerra

22:45 a.C.d.C. Edizione Speciale Storia del Mondo p. 3. Guerra e buonsenso

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Passato e Presente. Guglielmo Giannini l’uomo qualunque con il Professor Gianni Sabatucci

01:00 a.C.d.C. Napoleone. La campagna di Russia. La battaglia della Moscova

02:00 Conflitti – Memorie del Nostro Tempo P.9. Gli Anni di Krusciov

55 Mediaset Extra

20:20 Io e Te per Sempre – i Cesaroni III

21:15 Le Iene Show

01:00 L’ Accusa – la Dottoressa Giò

02:53 Tgcom24

02:55 Colpo Grosso

59 Motor Trend

20:30: Affari a quattro ruote – DeLorean

21:25: Affari a quattro ruote – Chevrolet

22:15: Iron Garage – Chevy Nova del ’65 Pt.1

23:10: Iron Garage – Ottime condizioni

00:00: Iron Garage – la Chevy

00:55: Iron Garage – la Corvette

01:45: Fast N’ Loud – Ford Galaxie

02:35: Fast N’ Loud – Chevy Nomad

03:30: Fast N’ Loud – Cabriolet

66 Italia 2

20:05 Il Sigillo Si Rompe – What’s My Destiny Dragon Ball

20:30 Il Contrattacco Dei Pirati – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:55 Usopp Contro i Fantasmi – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:20 Lupin: il Tesoro del Titanic – Animazione

23:15 La Leggenda di Beowulf

01:07 Basi di Anatomia Umana – Community

01:27 La Storia delle Origini – Community

01:47 Introduzione Avanzata Alla Finalità – Community

02:07 Simulcast Radio 101