Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali per oggi domenica 24 maggio 2020 con la programmazione completa di oggi

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 L’allieva 2 – Omega come omicidio – Corsa cieca

23:25 Steinbeck e il Vietnam in guerra

00:30 RaiNews24

01:05 Applausi Teatro e Arte

02:20 Sottovoce

02:50 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:05 Che tempo che fa

23:45 La Domenica Sportiva

01:15 Protestantesimo

01:45 Il commissario Lanz – Luci e ombre

02:45 La ragazza del parco

03:45 Piloti

3 Rai 3

20:00 Blob

20:30 Che ci faccio qui Dalla tua parte

21:20 Un giorno in Pretura Il virus dell’amore

23:20 TG Regione

23:25 TG3 Mondo

23:46 Meteo 3

23:55 #Italiacheresiste

00:00 1/2 h in più

01:35 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:45 Il Messia

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:27 Sleepers

00:29 Via Da Las Vegas

02:32 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:54 Slalom

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Paperissima Sprint Domenica

21:20 Live Non è la D’Urso

01:16 Tg5

01:51 Paperissima Sprint Domenica

02:17 Il Luglio – I Parte – Bello delle Donne

02:59 Il Luglio – II Parte – Bello delle Donne

6 Italia 1

20:41 La Piccina di Papà – C.S.I. – Scena del Crimine

21:30 Come Ti Spaccio la Famiglia

23:40 Non Mi Scaricare

01:45 Una Bugia Custodita – The 100

02:30 Studio Aperto – la Giornata

02:40 Sport Mediaset – la Giornata

02:55 Media Shopping

03:11 Le Morti di Ian Stone

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Non è l’Arena

00:50 Tg La7

01:00 Brutti, sporchi e cattivi

03:10 L’aria che tira

8 TV8

19:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

20:25 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

21:30 I delitti del Barlume – Il telefono senza fili

23:20 Ex – Amici come prima

01:10 Feels So Good

02:35 Donne Detective

9 NOVE

20:05: Little Big Italy

21:25: Little Big Italy – Cartagena

22:40: Who’s That Gino?

23:20: Little Big Italy – Queens

00:40: Operazione N.A.S.

02:55: Delitti a circuito chiuso

20 Venti

21:04 Sherlock Holmes – Gioco di Ombre

23:30 Killer Elite

01:38 Salvare Gli Innocenti – I Parte – Constantine

02:21 Salvare Gli Innocenti – II Parte – Constantine

03:01 Comportamento Esemplare – Chasing Life

03:43 Riposa in Pace – Chasing Life

21 Rai 4

20:38 In the dark ep.7

21:22 A Lonely Place to Die

23:05 Le colline hanno gli occhi 2

00:37 Toro

02:25 Nemesi

22 Iris

21:00 Apocalypse Now Redux

01:02 La Valle dell’Eden

02:44 Asfalto Che Scotta

04:24 Morte Sull’Acqua – Renegade

23 Rai 5

20:47 Ritorno alla natura

21:15 I Meccanismi della Natura

22:05 Di là dal fiume tra gli alberi

23:00 Il medico di campagna

00:39 Rai News Notte

00:43 I Meccanismi della Natura

01:34 Di là dal fiume tra gli alberi

02:28 Ravel: Daphins et Chloè

24 Rai Movie

21:10 Belle & Sebastien: Amici per sempre

22:40 Chasing Mavericks – Sulla cresta dell’onda

00:35 Shade – Carta vincente

02:10 W la foca

25 Rai Premium

21:20 Il meglio di Made in Sud 2017 – p.2

23:15 Un’ ultima occasione d’ amore

01:00 I Ragazzi del Muretto – Una giornata nera ep.4

02:00 I Ragazzi del Muretto – Un orsacchiotto di nome Popi ep.5

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:25 Le età di Lulù

23:00 Vixen!

00:20 Mondo Topless

01:30 La cultura del sesso

02:10 I’m a Stripper So What? – Vita da

02:40 Come sono diventata una stripper

27 Paramount Network

21:10 Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo

23:10 L’ultimo dei Mohicani

01:20 Fear the walking dead (serie tv)

28 TV2000

19:00 Santa Messa

20:00 Santo Rosario

20:35 Soul

21:10 Casa Howard

23:05 Effetto notte

23:40 Regina Coeli

23:50 La compieta

00:10 Il Santo Rosario

00:40 Rita da Cascia

29 LA7d

19:20 I menù di Benedetta

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 The Dr. Oz Show

02:25 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 I Circuiti dell’Amore – Invito A Nozze

22:50 Inga Lindstrom – il Mio Finto Fidanzato

00:32 Modamania

01:00 That’s Italy

01:13 2 – Caterina e Le Sue Figlie 2

02:47 Coraggio di Sbagliare/Sfide – Nati Ieri

31 Real Time

20:00: Il boss delle cerimonie – il 18esimo compleanno di Claudia

20:30: 90 giorni per innamorarsi – Partenza prematura

22:15: 90 giorni per innamorarsi – la verità rende liberi

23:55: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – il tumore

00:45: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Tumori in viso

01:35: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Braccio di ferro

02:30: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Caso curioso

34 Cine34

21:10 Attila flagello di Dio

23:03 Viuuulentemente… mia

00:45 Il toro

02:23 Compagne nude

35 Focus

20:15 New York la Città Degli Antenati – Ancient Discoveries II

21:16 Tutankhamon e la Tomba del Tesoro Segreto

22:15 Obiettivo Tutankhamon

23:15 Abu Rawash e la Piramide Perduta – Piramidi: i Misteri Svelati

00:15 Venezia, Le Crociate, Bisanzio – i Grandi Imperi della Storia

01:16 Malaysia Airlines: Le Verità Nascoste – Indagini Ad Alta Quota XIV

02:02 Tgcom24

02:04 24/05/2020 – Meteo Focus

02:05 Il Vulcano di Yellowstone – Mega Disastri i

02:50 Trading Hystory , 3 – la Storia All’Asta – Trading History

38 Giallo

20:05: Cherif – la febbre del venerdì sera

21:10: Profiling – il ritorno

22:20: Profiling – Lettere anonime

23:25: Tandem – il Cammino dei Templari

00:25: Tandem – un amore pericoloso

01:25: The Murder Shift – Freddo come il ghiaccio

02:20: The Murder Shift – Ferito a morte

39 TOP Crime

19:31 Law & order: unità speciale

21:11 C.S.I. – Scena del crimine

22:50 Il ritorno di Colombo

00:38 Criminal Intent

49 Spike TV

20:20 Merlin

21:30 Uomini di parola

23:40 Spartacus – Gli dei dell’arena (serie tv)

01:00 Fire with Fire

03:05 Top Gear

52 DMAX

21:30: Airport Security Spagna

23:10: Nudi e crudi – il fuoco

00:00: Cops: UK

54 Rai Storia

20:15 Gian Maria Volontè Un attore contro – Seconda Parte

21:10 Domenica con Francesco Montanari p.10

21:15 Carlo Levi

21:20 Cristo si è fermato a Eboli

23:40 Domenica con Francesco Montanari p.11

23:45 Pillole Argo La ricchezza della cultura.

23:55 Notiziario-RaiNews24

00:00 Pillole Argo La condanna della ricchezza.

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Scritto, letto, detto: Eraldo Affinati

00:30 Passato e Presente. Grande Guerra. Trento e Trieste, pt. 3

01:10 Tra jazz e cinema p.6

01:15 Cinema!!! p.3

02:30 Lingua o dialetto p.4

55 Mediaset Extra

21:15 Big Show Pucci

23:40 Buona Domenica

03:28 Tgcom24

03:30 Colpo Grosso

59 Motor Trend

20:35: I maghi del garage

22:20: Meccanici allo sbando – Auto britannica

23:10: Meccanici allo sbando – Incendio

00:05: Fast N’ Loud – Super Sonic Camaro. 2a parte

01:00: Fast N’ Loud

02:35: Fast N’ Loud – Demolizioni

66 Italia 2

20:05 Vegeta Si Prepara Al Duello – What’s My Destiny Dragon Ball

20:30 L’ Ira di Chopper – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:55 Il Ruggito di Ozu! – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:20 Lo Scisma del Plagio – The Big Bang Theory

21:50 La Conclusione Materna – The Big Bang Theory

22:15 La Costante del Cambiamento – The Big Bang Theory

22:40 La Sindrome di Stoccolma – The Big Bang Theory

23:00 Dead Silence

00:31 Clown

02:05 Simulcast Radio 101