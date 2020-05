Segnalate code sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare tra Ostiense e Roma-Fiumicino a causa di un veicolo in fiamme, che ha portato alla momentanea chiusura della complanare per eseguire i soccorsi e permettere lo spegnimento delle fiamme. L’episodio è avvenuto in mattinata.

Spento il veicolo in fiamme sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare. Il traffico tra Ostiense e Roma-Fiumicino è tornato regolare e la complanare è stata riaperta.

Lo comunica Astral Infomobilità.

Foto di repertorio