Ieri domenica 17 maggio è andata in onda una puntata di Linea Verde, su Rai 1, in cui sono state messe in bella mostra le bellezze della Ciociaria ed in particolare di Anagni, Alatri, Casamari, Atina e Campo Catino. I bellissimi paesaggi però, non sono bastati a rilassare gli animi.

Alatri su Linea Verde

Ad Alatri (FR), qualcuno, dopo la puntata di Linea Verde (Rai 1) sulla Ciociaria, nonostante le belle immagini trasmesse dalla prima rete nazionale, si è risentito del degrado apparso sui teleschermi di milioni di italiani.

“Non una bella pubblicità per Alatri“, qualcuno si è lamentato su Facebook. Erba incolta, graffiti sui muri risalenti ad anni addietro, macchine parcheggiate vicino a grandi monumenti storici e culturali. Questo è ciò che ha fatto scatenare la scintilla e che ha fatto storcere il naso a qualche abitante e originario di Alatri, che ha riversato la responsabilità di quanto accaduto su coloro che avevano l’obbligo morale di far apparire la città in maniera diversa, migliore, magari rimuovendo graffiti, tagliando l’erba e spostando qualche auto dal centro cittadino. Qualcun altro ha commentato: “Sapendo che sarebbe venuta la RAI, avrebbero potuto fare qualcosa” (il riferimento è ad un graffito datato 2017 e alle macchine posteggiate nel centro storico, ndr).

Ma c’è comunque chi ha gradito, rimarcando il fatto che si è colta l’occasione per mettere in mostra le bellezze nostrane, cosa che non spesso viene fatta al di fuori dei confini provinciali e regionali. “L’importante è che ne abbiano parlato, la gente è curiosa. Credo che Alatri avrà dei bei risvolti. Dobbiamo essere contenti.” Questo uno tra i commenti positivi trovati su Facebook riguardo la puntata di Linea Verde che ha visto protagonista anche la città di Alatri.

FOTO DI REPERTORIO