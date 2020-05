Ad Alatri , i militari della locale Stazione, a conclusione di attività di indagine intrapresa nel mese di novembre dello scorso anno a seguito di denuncia presentata da una cittadina del luogo, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di “truffa aggravata”, un 23enne di Bergamo, già censito per reati specifici.

Cosa è successo

Nel corso degli accertamenti è emerso che la denunciante, dopo aver posto in vendita sul sito internet “subito.it” un gazebo al prezzo di euro 200, veniva contattata 23enne, il quale con la scusa di voler effettuare l’acquisto, la convinceva a recarsi presso uno sportello ATM postale al fine di ricevere velocemente l’importo pattuito per l’acquisto del prodotto.

Una volta raggiunto lo sportello, la malcapitata, guidata telefonicamente dell’uomo, con artifizi e raggiri la induceva nella digitazione dei tasti facendole effettuare nr.3 operazioni dell’importo di euro 200 ciascuna su una carta postepay risultata successivamente intestata ed in uso al denunciato.