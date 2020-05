Supino, aggressioni e minacce ai passanti: arrestato un 55enne

A Supino, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto per “minaccia e resistenza a P.U.” un 55enne del luogo, già censito per reati contro il patrimonio.

L’uomo, segnalato da privati cittadini mentre infastidiva senza alcun motivo i passanti, veniva fermato dagli operanti in evidente stato di agitazione psico-fisica, scagliandosi improvvisamente contro di loro, ingiuriandoli e tentando ripetutamente di colpirli.

I militari riuscivano comunque a bloccarlo ed al termine delle formalità di rito, veniva tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.