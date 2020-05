Avio – Colleferro, vola in Guyana per il prossimo lancio di Vega

L’azienda spaziale di Colleferro ha annunciato che un team tutto italiano di circa 60 persone, tra ingegneri e tecnici,è partito dall’aeroporto di Fiumicino per la Guyana francese.

E’ il primo trasporto effettuato da un aereo italiano verso questa destinazione, nel bel mezzo dell’emergenza COVID-19, quindi l’organizzazione della missione ha seguito dei rigidi protocolli di sicurezza sanitaria.

Il protocollo è stato definito tenendo anche conto delle indicazioni delle autorità francesi, per garantire la sicurezza sanitaria delle persone in partenza. Sarebbe prevista anche una quarantena di 15 giorni a Kourou, prima di poter iniziare le operazioni della campagna che porterà alla missione numero 16 di Vega, a metà di giugno.

Il lanciatore infatti, sarà impegnato in un’importante missione per la messa in orbita di 52 satelliti in orbite diverse, utilizzando per la prima volta l’innovativo dispenser SSMS.

Foto di repertorio