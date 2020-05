Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Rai 1

ore 20:30 I Soliti Ignoti (replica)

ore 21:25 Tutti i soldi del mondo

ore 23:45 Tv7

Rai 2

ore 21:05 Tg2 Post

ore 21:20 NCIS 17×09 1a Tv

ore 22:10 The Rookie 2×05 1a Tv

ore 23:00 Blue Bloods 9×11 1a Tv

ore 23:45 La compagnia del Cigno (replica)

Rai 3

ore 20:20 Palestre di vita

ore 20:45 Che storia è la musica – Ezio Bosso

ore 21:20 Euforia

ore 23:25 Quello che Serve

Canale 5

ore 20:35 Striscia la notizia (show)

ore 21:45 Amici Speciali

ore 01.25 Tg5

Italia 1

ore 19:00 The OC 2×18-19

ore 20:40 CSI 6×03

ore 21:30 22 minutes

ore 23:05 Pitch Black

Rete 4

ore 20:30 Stasera Italia – Info

ore 21:25 Quarto Grado – Info talk show

ore 00:45 Il commissario Schuman 7×05

La7

ore 20:30 Otto e Mezzo – Talk

ore 21:15 Propaganda Live – Satira

Tv8 (Sky 121)

ore 20:30 Guess My Age

ore 21:30 Italia’s Got Talent Best Of

ore 23:30 Piacere Maisano

Nove (Sky 149)

ore 20:30 Deal with It – Game

ore 21:30 Fratelli di Crozza Live

ore 22:50 Accordi & Disaccordi – Talk Show Live

Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21 I misteri di Brokenwood

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21 misteri di Brokenwood Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 The Mentalist 1×11-12

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 The Mentalist 1×11-12 Mediaset Extra (ch. 55 dtt 17 Tivùsat 163 Sky) ore 21:15 Anni ’60 1×01-02

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Diavoli 1×09-10 Finale 1a Tv

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 Modern Family 11×13-14 1a Tv

(ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 11×13-14 1a Tv FoxLife (ch. 114) ore 21:00 Outlander 5×12 V.O. 1a Tv + Station 19 3×11

(ch. 114) ore 21:00 5×12 V.O. 1a Tv + Station 19 3×11 FoxCrime (ch. 116) ore 21:05 The Blacklist 7×12 1a Tv + Bull 2×11-12

(ch. 116) ore 21:05 7×12 1a Tv + Bull 2×11-12 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay)ore 21:15 Law & Order SVU 21×10 1a Tv

(ch. 118 sat 460 dtt pay)ore 21:15 21×10 1a Tv Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Chicago Med 5×14 1a Tv – Ap Bio 1×05-06

(ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 5×14 1a Tv – Ap Bio 1×05-06 Premium Action (ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 Arrow 8×07 + Supergril 5×08

(ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 8×07 + Supergril 5×08 laF (ch. 135) ore 21:10 Victoria 3×03-04

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 I Vichinghi

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Identità

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 The River Wild – Il fiume della paura

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Qualcosa di buono



Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 La Bonne

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Mimzy – il segreto dell’universo

Tv2000 (ch. 28 dtt, 18 tivùsat, 157 Sky) ore 21:10 Banana

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Il mio grosso grasso matrimonio greco 2

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:55 L’insegnante balla…con tutta la classe

Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 Fire with fire

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 Animal il segreto della foresta

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Diavoli 1×09-10

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Il sacrificio del cervo sacro

Cinema Collection 007 (ch. 303) ore 21:15 007 Il mondo non basta



Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 I tuoi i miei i nostri

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Bad Boys

Cinema Suspance (ch. 306) ore 21:00 Serenity – L’isola dell’inganno

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 New in Town – Una single in carriera

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 La seduzione del potere

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Ted

#IoRestoACasa 1 (ch. 310 sat 471 dtt pay) ore 21:15 Momenti di trascurabile felicità

#IoRestoACasa 2 (ch. 311 sat 473 dtt pay) ore 21:15 The Game – Nessuna regola

Premium Cinema (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 Suicide Squad

Premium Energy (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 Botched

Premium Emotion (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 Little Children

Premium Comedy (ch. 317 sat 466 dtt pay) ore 21:15 Mia moglie torna a scuola