Ad Artena sono in corso i lavori di sostituzione della rete idrica. Risulta attivo il divieto di sosta e senso unico alternato in Via Valli tra Piazza Daria Borghese e Via Prato Deo, che sarà disposto fino al termine dei lavori.

Ricordiamo che presumibilmente i lavori in corso riguardano gli allacci al depuratore del Colubro, di cui potete leggere qui maggiori informazioni in merito.