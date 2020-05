Colleferro-Artena, Quarto Chilometro: calcinacci gettati in strada…

Nella frazione di Colleferro, Quarto Chilometro, qualcuno ha gettato dei calcinacci in strada.

Rifiuti edili abbandonati nei pressi dei giardinetti pubblici al Quarto Chilometro, frazione di Colleferro

Precisamente, lo spiacevole episodio sarebbe avvenuto nella giornata di ieri, nei pressi dei giardinetti pubblici in via San Benedetto.

Come si può vedere dall’immagine in copertina, qualcuno ha abbandonato dei calcinacci in strada inquinando così l’ambiente. Non sono mancate le lamentele dei residenti della zona Quarto Chilometro, che hanno denunciato quanto accaduto sui social.

