Tempo piuttosto instabile nella zona della provincia di Roma e Frosinone. Continuerà così o ci sarà un cambiamento nel week-end? Scopriamo insieme quali sono le previsioni meteo previste per venerdì, sabato e domenica rispettivamente 15, 16 e 17 maggio 2020 nella zona del basso Lazio.

Previsioni meteo 15-16-17 maggio 2020 in provincia di Frosinone

Venerdì: cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, anche se non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4033m.

Sabato: anche in questo caso non sono previste piogge ma dovrebbero esserci cieli molto coperti. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3952m

Domenica: cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 3874m.

Previsioni meteo 15-16-17 maggio 2020 in provincia di Roma

Venerdì: cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, anche se non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3904m.

Sabato: cieli coperti, soprattutto nella fascia pomeridiana. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3711m.

Domenica: anche in questo caso sono previsti cieli piuttosto nuvolis. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 3617m.