Novità a partire dalla giornata di lunedì 18 maggio 2020. Difatti, in attesa del nuovo decreto del Governo, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha annunciato la riapertura di alcune attività lavorative.

Countdown 18 maggio 2020 nel Lazio. Tutto pronto per la ripresa di ristoranti, bar, parrucchieri, estetisti e mercati

Parole importanti quelle di Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio, il quale in un’intervista ha annunciato che lunedì 18 maggio 2020 riapriranno ristoranti, bar, negozi al dettaglio e servizi alla persona, come parrucchieri, barbieri ed estetisti e i banchi non alimentari nei mercati.

Non solo, difatti nel Lazio sara’ possibile far ripartire, anche nei centri sportivi, le attività sportive all’aperto, senza l’uso degli spogliatoi. L’assessore alle Attività produttive, secondo quanto riferito dallo stesso Zingaretti, ha cominciato a costruire con le associazioni datoriali protocolli che permettano l’apertura in sicurezza.

Per le zone di mare?

A detta di Zingaretti dovrà essere garantito il controllo per la sicurezza sulla balneazione in tutto il litorale laziale, sia per le spiagge libere, che tali devono rimanere, che su quelle private.