Roma, Metro A. Atac: “Riaperta anche in ingresso stazione Barberini”

La nota ufficiale di Atac in merito all’apertura della stazione Metro A Barberini, a partire da domani, venerdì 15 maggio 2020.

“La stazione metro A Barberini aprirà anche in ingresso da inizio servizio di domani, venerdì 15 maggio.

La riapertura tiene conto degli ultimi provvedimenti normativi sull’emergenza sanitaria emanati dal Governo, nonché dei flussi massimi di passeggeri stabiliti dalle norme regionali.

Nella stazione saranno in funzione quattro scale sulle sei presenti, due per l’ingresso e due per l’uscita”.

Foto di repertorio Barberini