Nella tarda serata di ieri, ad Alatri, i militari della locale Stazione hanno sanzionato amministrativamente un 58enne ceccanese, già censito per reati contro il patrimonio e la persona, che controllato a bordo della sua autovettura nei pressi del centro commerciale “Le Pigne” non forniva ai militari plausibili motivazioni circa la sua presenza.

I Carabinieri, considerato anche l’atteggiamento sospetto e l’orario tardivo proponevano l’uomo anche per la misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Alatri per tre anni.

Il 58enne, inoltre, è stato anche sanzionato ai sensi dell’art.193 Comma 2 del C.d.S. poiché circolava con la predetta autovettura sprovvisto della prevista copertura assicurativa obbligatoria scaduta di validità dal novembre 2019. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.