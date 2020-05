Era in servizio di controllo a Villa Borghese, la pattuglia della Polizia Locale del Pics ( Pronto Intervento Centro Storico) che ieri pomeriggio, dopo essere stata avvisata da un cittadino, ha intercettato all’esterno dell’aria del laghetto, una tartaruga che aveva preso la direzione della strada.

L’animale, che aveva una parte del carapace rotto, è stato preso in custodia dagli agenti, i quali hanno provveduto a contattare immediatamente personale specializzato. A seguito di accertamenti è emerso che si tratta di una testuggine aliena di acqua dolce, appartenente alla specie “trachemys scripta”, che necessita di ambiente idoneo.

Per tale motivo la pattuglia si è già attivata per provvedere ad un rapido trasferimento dell’animale presso un parco specializzato, in prossimità della città di Formia, dove verrà sottoposta alle cure del caso, in un habitat più adatto a tale specie.

Foto in galleria