Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

1 Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Io sono Mia

23:30 – Porta a Porta

01:05 – Rai – News24

01:31 – Che tempo fa

01:40 – Applausi Teatro e Arte

2 Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – A Napoli non piove mai

23:10 – Addio fottuti musi verdi

00:40 – Il commissario Heller Vecchi ricordi

02:10 – Sorgente di vita

3 Rai 3

20:45 – Un posto al sole Classic

21:20 – #cartabianca

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

00:13 – TG3 Linea notte

01:00 – Meteo 3

01:05 – Parlamento Magazine

4 Rete 4

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – FUORI DAL CORO

00:49 – ECHI MORTALI

02:32 – TG4 L’ULTIMA ORA – NOTTE

5 Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:21 – MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT – 1 PARTE – 1aTV

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT – 2 PARTE – 1aTV

00:04 – X-STYLE

00:51 – TG5 – NOTTE

01:25 – METEO.IT

6 Italia 1

20:36 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – SEPOLTO VIVO – II PARTE

21:20 – LE IENE SHOW

01:00 – AMERICAN DAD – STAN & FRANCINE & CONNIE & TED – 1aTV

01:22 – AMERICAN DAD – TUBO CATODICO – 1aTV

01:45 – E-PLANET

02:05 – STUDIO APERTO – LA GIORNATA

7 LA7

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Di – Martedì

00:50 – TG LA7 Notte

01:00 – Otto e Mezzo (R)

01:40 – L’Aria che tira (R)

8 TV8

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 162 Prima TV

21:30 – Crazy Night – Festa col morto

23:15 – Italia’s Got Talent – Best of Audizioni

01:15 – Group Sex – Sex Therapy

9 NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:35 – Noah

00:10 – Elektra

01:45 – Airport Security Spagna

02:10 – Airport Security Spagna

20 Venti

20:42 – THE BIG BANG THEORY VI – L’INVERSIONE COOPER KRIPKE

21:04 – TWISTER – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – TWISTER

23:26 – LIMITLESS – 1 PARTE

00:05 – TG COM

00:10 – METEO

00:12 – LIMITLESS

01:26 – MR. ROBOT II – GUARDA DAVANTI A TE

21 Rai 4

20:31 – Criminal Minds IV ep.17

21:20 – Lo chiamavano Jeeg Robot

23:17 – Wonderland pt.29

23:51 – Flatliners – Linea mortale

01:43 – Supernatural XIII ep.22

02:25 – Supernatural XIII ep.23

22 Iris

21:00 – L’ULTIMO COLPO IN CANNA

23:01 – CAVALCA VAQUERO!

00:50 – INDIANAPOLIS PISTA INFERNALE

02:47 – CIAKNEWS

02:51 – STRANGERLAND

23 Rai 5

20:43 – L’Attimo Fuggente

21:15 – The Eichmann Show – Il processo del secolo

22:49 – Duran Duran – There’s Something You Should Know

23:49 – Sunset Strip – Vizi e virtù sul viale del tramonto

01:22 – Rai News Notte

01:24 – Kupka, astrattismo e modernità

02:19 – Ghost Town

24 Rai Movie

19:30 – Uno contro l’altro, praticamente amici

21:10 – La mia super ex-ragazza

22:45 – La verità è che non gli piaci abbastanza

01:00 – Tutto può accadere a Broadway

02:30 – Una rete di bugie – A Case Of You

25 Rai Premium

20:25 – Il Commissario Manara – Le lettere di Leopardi ep.4

21:20 – Un medico nel cuore

23:00 – Il Molo Rosso 2 – ep.4

23:55 – Il Molo Rosso 2 – ep.5

00:45 – Il Molo Rosso 2 – ep.6

01:30 – Lord and Master 2 – ep.1

26 Cielo

20:55 – Affari di famiglia I soldi di Cooper

21:20 – Adorabile nemica

23:20 – Memorie di una geisha

02:00 – L’impero della passione

27 Paramount Network

20:45 – La Tata

21:10 – Nancy Drew – Ragazza Detective

23:00 – Nata per Vincere

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

01:50 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

02:35 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

28 TV2000

20:29 – TG 2000

20:49 – Tg Tg

21:14 – Cominciò con un bacio

23:07 – Retroscena

23:35 – La compieta

23:54 – Il Santo Rosario

00:20 – L’ora solare

29 LA7d

20:25 – Hawthorne – Angeli in corsia

21:30 – Drop Dead Diva

01:10 – La mala educaxxxion

02:25 – I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 – COME TU MI VUOI – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – COME TU MI VUOI – 2 PARTE

23:17 – UOMINI E DONNE

00:35 – PIZZA GIRLS

00:40 – THE VAMPIRE DIARIES IV – I CINQUE CACCIATORI DEL PASSATO

01:23 – THE VAMPIRE DIARIES IV – IL KILLER

31 Real Time

20:25 – Cortesie per gli ospiti – Cristina e Daniela vs. Tiziana…

21:20 – Primo appuntamento

22:40 – Il salone delle meraviglie – Bambole

23:05 – Il salone delle meraviglie – Anzio-Milano: l’asse della gel…

23:35 – Il salone delle meraviglie

00:05 – ER: storie incredibili – Feste scioccanti

00:50 – ER: storie incredibili – Festa fallita

01:40 – ER: storie incredibili – La giornata peggiore

34 Cine34

21:10 – LA RIVINCITA DI NATALE – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – LA RIVINCITA DI NATALE – 2 PARTE

22:55 – LA CASA DALLE FINESTRE CHE RIDONO

00:50 – BLOODY PSYCHO/LO SPECCHIO

02:21 – GLI INVINCIBILI FRATELLI MACISTE

35 Focus

21:15 – AFRICA: PREDATORI LETALI I – BRANCHI RIVALI

22:15 – AFRICA: PREDATORI LETALI I – LA FORZA DI UN CUCCIOLO

23:15 – I PONTI PIU’ SPETTACOLARI DEL MONDO

00:15 – I PONTI PIU’ SPETTACOLARI DEL MONDO

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA X – MOTORI IN FIAMME

02:01 – TGCOM24

02:03 – METEO FOCUS

02:04 – La maglietta rossa

02:50 – CACCIA AI TESORI DI HITLER – HUNTING NAZI TREASURES – UN TESORO INSANGUINATO

38 Giallo

20:15 – The Glades – Ping pong kamikaze

21:05 – Profiling – Sacrificato

22:10 – Profiling – Lo spirito malvagio

23:05 – Cherif

00:10 – Cherif

01:10 – Nightmare Next Door – Scomparsa

02:05 – Nightmare Next Door – Duplice omicidio

39 TOP Crime

20:20 – THE MENTALIST IV – AL PRIMO ROSSORE

21:10 – CHICAGO P.D. V – NEL MIRINO

21:55 – CHICAGO P.D. V – POLITICA

22:45 – C.S.I. NEW YORK VI – GIUSTIZIA CRIMINALE

23:30 – C.S.I. NEW YORK VI – BELLE DA MORIRE

00:15 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIV – UNO STUPRO LEGITTIMATO

01:05 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIV – OMICIDIO ANNUNCIATO

49 Spike TV

20:40 – Supernatural Il Mostro Alla Fine Del Libro

21:30 – Spartacus – Sangue e sabbia La Ferita

22:25 – Spartacus – Sangue e sabbia Rivelazioni

23:30 – Spartacus – Sangue e sabbia Uccidiamoli Tutti

00:35 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Classe

01:30 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Veleno

52 DMAX

20:40 – Nudi e crudi – Il veleno

21:25 – Una famiglia fuori dal mondo – 1^TVMorte in acqua

22:20 – Una famiglia fuori dal mondo – 1^TVAffrontare l’impossibile

23:10 – Vado a vivere nel bosco – Invasione

00:00 – Cops Spagna

00:55 – Cops Spagna

01:45 – Drug Wars

02:10 – Drug Wars

54 Rai Storia

20:30 – Passato e Presente La fine dell’Impero Ottomano con il Prof. Giorgio Del Zanna

21:10 – Italiani. Laura Bassi

22:05 – MATCH p.7 Romano Prodi e Francesco Forte

22:50 – Italiani. Giuseppe Tucci – Sull’altare della terra

00:40 – Notiziario-Rai – News24

00:45 – Il giorno e la storia

01:00 – Passato e Presente La fine dell’Impero Ottomano con il Prof. Giorgio Del Zanna

01:40 – Vietnam, scene del dopoguerra

55 Mediaset Extra

20:20 – I CESARONI III – SFIDO DUNQUE SONO

21:15 – IL PECCATO E LA VERGOGNA – IL PECCATO E LA VERGOGNA , 1

23:00 – LA SAI L’ULTIMA

01:03 – TGCOM24

01:05 – COLPO GROSSO

59 Motor Trend

21:25 – Affari a quattro ruote – TVR Cerbera

22:15 – Mega fabbriche – Truppe armate

23:05 – Mega fabbriche

00:00 – I segreti delle megafabbriche

00:55 – I segreti delle megafabbriche

01:40 – Fast N’ Loud – Lincoln Continental ribassata

66 Italia 2

20:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – HOGBACK, L’UOMO CHIAMATO GENIO

21:20 – JUPITER – IL DESTINO DELL’UNIVERSO

23:30 – DEATH RACE 2

01:20 – COMMUNITY – MATRIMONI URBANI E ARTE DEL PANINO

01:40 – COMMUNITY – IMPRESSIONISTI