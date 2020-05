Pomezia – Aggiornamento Coronavirus, nuova ordinanza per gli orari delle attività commerciali dal 12 maggio.

La notizia

Il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà ha appena firmato una nuova ordinanza che disciplina gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali a partire da oggi 12 maggio 2020.

Per gli esercizi commerciali aperti gli orari sono:

• dalle 07,00 alle 21,30 per gli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali, alimentare e non alimentare indicati nell’allegato 1 del DPCM 26/04/2020 e nelle ordinanze del Presidente della Regione Lazio;

• dalle 07,00 alle 16,00 per le domeniche e i festivi.

Per le attività di asporto e consegna a domicilio di alimenti e bevande, laddove consentito, gli orari sono:

• dalle 07,00 alle 22,30 per l’asporto;

• dalle ore 06,30 alle ore 23,30 per la consegna a domicilio.

“Ho accolto le richieste pervenute dalle attività commerciali – commenta il Primo Cittadino – In questa delicata Fase 2 prosegue il monitoraggio della situazione in Città insieme a una graduale riapertura degli spazi pubblici e un ampliamento degli orari di esercizio per le attività. Stiamo inoltre lavorando alla riapertura delle spiagge in sicurezza”.

FOTO DI REPERTORIO