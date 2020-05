100 km per andare a prostitute a Pomezia. Un uomo sarebbe stato “pizzicato” dalla Polizia Stradale di Albano.

Viola le disposizioni sul Coronavirus per andare a prostitute

Sarebbe avvenuto a Santa Palomba, in una zona nota per il fenomeno della prostituzione. Il protagonista della vicenda, secondo quello che trapela, sarebbe un uomo che avrebbe percorso oltre 100 km per raggiungere Pomezia con l’intento di andare a prostitute.

Tutto inutile però visto che il protagonista di questo spiacevole episodio sarebbe stato fermato dalla Polizia Stradale di Albano. L’uomo sarebbe stato sanzionato vista la violazione delle disposizioni in materia di Coronavirus, complice il fatto che avrebbe raggiunto un altro Comune senza un valido motivo.

Anche per la donna sarebbe scattata una multa salata.