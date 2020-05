Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali e film per oggi mercoledì 13 maggio 2020 con la programmazione completa di oggi

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Meraviglie – La Penisola dei tesori

23:50 Porta a Porta

01:25 RaiNews24

01:54 Che tempo fa

02:00 Settenote

02:30 Sottovoce

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 La Compagnia del Cigno

23:25 Stramaledetti Amici miei

01:05 Helen Dorn Senza pietà

02:30 Squadra Speciale Colonia – Una strana coincidenza

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Palestre di vita

20:45 Un posto al sole Classic

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:10 Cultura presenta 1919 -1922

02:10 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:27 Sleepers

00:25 Confessione Reporter

01:30 Mia Martini Special

02:27 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:47 Media Shopping

03:02 Mia Martini: i Miei Compagni di Viaggio 1983

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

21:20 Tu Sì Que Vales

01:01 Tg5

01:36 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

02:02 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:41 Nel Posto Sbagliato – C.S.I. – Scena del Crimine

21:30 Rogue One: A Star Wars Story

23:56 Mission To Mars

01:40 Tredici – The 100

02:20 Studio Aperto – la Giornata

02:30 Sport Mediaset – la Giornata

02:45 Media Shopping

7 LA7

19:00 Drop Dead Diva

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 The Constant Gardener – La cospirazione

00:50 Tg La7

01:00 Otto e mezzo

01:40 L’aria che tira

8 TV8

19:30 Cuochi d’Italia

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Ex

23:45 Crazy Night – Festa col morto

01:30 Comic movie

9 NOVE

20:30: Deal With It – Stai al gioco

21:35: Tutto il mondo fuori

23:10: I grandi Papi – Bergoglio

00:35: I grandi Papi – Ratzinger

02:00: Airport Security Ireland

20 Venti

20:15 La Segmentazione dello Spoiler – The Big Bang Theory VI

20:42 La Tangibile Prova D’Affetto – The Big Bang Theory VI

21:04 Missione A Roma – Whiskey Cavalier

22:01 Mrs. e Mr. Trowbridge – Whiskey Cavalier

23:02 Twister

01:19 Intercettazione Illegale – Mr. Robot II

02:01 Fase Due – Mr. Robot II

02:41 Tutto Su Allison – Homeland – Caccia Alla Spia V

21 Rai 4

20:31 Criminal Minds IV ep. 18

21:20 Le colline hanno gli occhi

23:13 Banlieue 13

00:43 Narcos ep.1

01:43 Narcos ep.2

02:28 Cold Case II ep.1

22 Iris

20:05 Avvocati Senza Scrupoli – Walker Texas Ranger VIII

21:00 Black Mass: L’Ultimo Gangster

23:28 Michael Collins

01:59 Cuore Selvaggio

23 Rai 5

20:43 L’Attimo Fuggente

21:15 Opera – Il trittico

00:22 Bruce Springsteen In his own words

01:33 Rai News Notte

01:36 Douanier Rousseau un pittore nella giungla

02:30 Ghost Town

24 Rai Movie

21:10 Io sono Tempesta

22:55 Movie Mag

23:25 Al posto tuo

00:50 Noi 4

02:25 Fiabeschi torna a casa

25 Rai Premium

20:20 Il Commissario Manara – Reazione a catena ep.6

21:20 72 ore nel deserto

23:00 Vivi e lascia vivere – p.3

00:40 Uniche – Selen p.3

01:15 La Ladra – Chi la fa l’aspetti ep.5

02:05 La Ladra – Nero di rabbia ep.6

26 Cielo

19:15 Affari al buio

20:15 Affari di famiglia

21:15 Dal profondo della Terra

23:15 La nipote

01:00 La ragazza di Trieste

02:30 Pleasure and Pain

27 Paramount Network

20:10 la tata

21:10 Il giovane ispettore Morse

23:00 Mr. Holmes – Il mistero del caso irrisolto

00:45 Law & Order: Unità Vittime Speciali

28 TV2000

19:00 Santa Messa

19:30 Rete di speranza

20:00 Santo Rosario

20:30 Tg 2000

21:00 Italia in preghiera

21:50 Beati Voi Tutti Santi

00:00 Effetto notte

00:35 Retroscena

01:05 La compieta

01:25 Il Santo Rosario

01:50 L’Ora Solare

29 LA7d

19:20 I menù di Benedetta

20:25 Hawthorne

21:30 Agnese di Dio

23:30 Birdy – Le ali della libertà

01:45 La mala educaxxxion

30 La 5

21:10 Bridget Jones’s Baby

23:20 9 Mesi

00:20 Pizza Girls

00:32 Il Custode di Mio Fratello – The Vampire Diaries IV

01:22 Si Torna A Bourbon Street – The Vampire Diaries IV

02:03 Adeste Fideles – The Vampire Diaries IV

31 Real Time

20:25: Cortesie per gli ospiti – Marcus e Viviana vs. Francesco e Paola

21:20: L’uomo di 450 kg – 1a parte

22:20: L’uomo di 450 kg – 2a parte

23:15: The Bad Skin Clinic

34 Cine34

21:10 Bianco rosso e Verdone

23:15 Un sacco bello

00:57 Questo sporco mondo meraviglioso

02:07 Il conte di Melissa

35 Focus

20:15 Lockerbie – Indagini Ad Alta Quota VII

21:15 I Segreti di Giza – Piramidi: i Misteri Svelati

22:15 L’ Impero Spagnolo – i Grandi Imperi della Storia

23:15 Il Cervello – Intelligenza, Memoria e Creatività

00:15 Il Potere di Guarire Noi Stessi – i Poteri Segreti del Corpo Umano

01:15 Cedimento Strutturale – Indagini Ad Alta Quota VII

02:01 Tgcom24

02:03 13/05/2020 – Meteo Focus

02:04 Sul Filo di Lana

02:50 Il Saccheggio dell’Italia – Caccia Ai Tesori di Hitler

38 Giallo

20:15: The Glades – Guerra civile

21:10: Omicidi a Sandhamn

23:05: Profiling – Ripartire. 1a parte

00:05: Profiling – Ripartire. 2a parte

01:10: Nightmare Next Door – Notte fatale

02:05: Nightmare Next Door – Relazioni fatali

39 TOP Crime

19:36 The Mentalist

21:10 Delitto a saint malo

22:54 Chicago P.D.

00:27 Law & Order: unità speciale

01:49 Close to home – Giustizia ad ogni costo

49 Spike TV

20:30 Supernatural

21:30 Il 13° guerriero

23:30 Law & Order: Unità Vittime Speciali

01:00 Police Interceptors

52 DMAX

20:40: Nudi e crudi – Categoria 5

21:30: Gipponi senza frontiere – E’ un gioco sporco…

22:15: Gipponi senza frontiere – Chevy vs. Ford: scontro fra titani

23:05: Highway Security: Spagna

00:00: Cops Spagna

01:40: Drug Wars

54 Rai Storia

20:15 Il giorno e la storia

20:35 Passato e Presente – Propaganda nella grande guerra

21:15 Prova di maturità p.1. Famiglia

21:55 Ez For Prez. Storia di Ezra Pound

22:55 a.C.d.C. Edizione Speciale Storia del Mondo p. 2. L’età imperiale

00:15 Notiziario-RaiNews24

00:20 Il giorno e la storia

00:35 Passato e Presente – Propaganda nella grande guerra

01:15 a.C.d.C.Conquistadores. Il cerchio si chiude

02:10 Conflitti – Memorie del Nostro Tempo P.8. Primavera D’Ottobre

55 Mediaset Extra

20:20 Roulette Russa – i Cesaroni III

21:15 Le Iene Show

01:15 I Mariti della Sposa – Papà Prende Moglie

02:05 Luna di Miele – Papà Prende Moglie

02:53 Tgcom24

02:55 Colpo Grosso

59 Motor Trend

20:25: Affari a quattro ruote – Fso Syrena 105

21:20: Affari a quattro ruote – Lotus Elise

22:15: Iron Garage – Super accessoriata

23:15: Iron Garage – Auto classica

00:10: Iron Garage – Barbecue

01:05: Iron Garage – la Chevrolet

01:55: Fast N’ Loud

66 Italia 2

20:05 Nella Base di Babibi – What’s My Destiny Dragon Ball

20:30 Nami e L’Uomo Invisibile – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:55 Il Mistero Degli Zombie – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:20 Lupin: una Cascata di Diamanti – Animazione

23:05 Jupiter – il Destino dell’Universo

01:15 Esplorazione Digitale del Design D’Interni – Community

01:35 Cuscini e Coperte – Community

01:55 Scambio di Cartelle – Camera Cafè

02:00 Simulcast Radio 101