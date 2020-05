Per il centro logistico di Amazon a Pomezia si cercano operatori di magazzino. Il contratto è di somministrazione full time a tempo determinato.

Amazon cerca operatori di magazzino a Pomezia

Adecco, come segnala sul suo sito, ricerca operatori di magazzino per Amazon Italia Transport SRL, importante azienda multinazionale leader nel settore delle vendite online.

Mansioni da svolgere

La risorsa prescelta si occuperà delle attività di ricezione, smistamento e stoccaggio della merce nel rispetto delle procedure di sicurezza e qualità.

Competenze richieste

Si richiede minima esperienza in magazzino e/o nel settore GDO come addetti alla vendita, al rifornimento scaffali o al picking, conoscenza a livello base dei principali strumenti informatici, disponibilità a lavorare full time su turni notturni. Si richiede autonomia negli spostamenti. Completano il profilo la predisposizione al lavoro in team, flessibilità e puntualità. Lingue conosciute: Inglese: Parlato Buono – Scritto Buono – Comprensione Buono.

Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato.

Luogo di lavoro: Pomezia (RM)

Le candidature dovranno essere obbligatoriamente completate al seguente link:

https://amazon.force.com/JobDetails?reqid=a0R2I000014RRWt&Agency=1&isApply=1

Disponibilità oraria: Full Time

Mezzo di trasporto: Motorino, Motocicletta, Auto