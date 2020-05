Doppio piazzamento di Tivoli e delle sue bellezze nella semifinale del contest “Il Lazio delle Meraviglie a casa vostra”, la sfida virtuale social dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale del Lazio ideata dalla Regione e sponsorizzata dal portale turistico regionale ‘Visit Lazio’, con l’obiettivo di far conoscere le meraviglie del territorio laziale mettendo in una sana competizione località uniche nel loro genere.

Venerdì Villa d’Este ha avuto, con uno scarto di oltre 117 voti online, la meglio sulla Necropoli di Cerveteri (Villa d’Este 6.291 voti, Necropoli di Cerveteri 6.174), ma il contest sta per entrare nella fase conclusiva e proprio Tivoli sarà protagonista delle semifinali con due dei suoi siti di maggior pregio: Villa Adriana e Villa d’Este, entrambe patrimonio Unesco, che sfideranno gli altri due siti arrivati in semifinale.

Le semifinali vedranno confrontarsi oggi, domenica 10 maggio, Villa Adriana e Civita di Bagnoregio e martedì 12 maggio Villa d’Este e una delle due location che risulterà vincente nella sfida in corso in queste ore tra Isole Pontine e Greccio.

Un modo per ricordarci che le bellezze del patrimonio culturale e naturalistico italiano, per settimane chiuso nel silenzio dell’assenza di visitatori, sono lì e ci aspettano. Per questo anche il Comune di Tivoli ha partecipato con entusiasmo alla chiamata al voto nei vari appuntamenti della sfida.

“Un risultato, quello di ieri in particolare, che non è frutto soltanto dell’impegno dei tiburtini”, commenta il sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti, “ma di una partecipazione collettiva che ha travalicato i confini comunali e ha ricevuto il sostegno anche del Comune di Subiaco e di tutti i Comuni della Valle dell’Aniene, uniti per rilanciare il territorio, dando concretezza al distretto turistico della Regione Lazio, quello di Tivoli, Palestrina e Subiaco. V’invito a seguire le ultime sfide del contest e a votare compatti per i nostri siti: non è soltanto una competizione virtuale, ma una vetrina di quanta bellezza la città e l’intera Valle dell’Aniene possono offrire all’Italia e al mondo”.

Le location tiburtine hanno superato, nel contest di ‘Visit Lazio’, luoghi tra i più famosi, suggestivi e storicamente importanti d’Italia e del mondo, come il Colosseo, la basilica di San Pietro in Vaticano, il monastero di San Benedetto, l’abbazia di Montecassino, Villa Lante.

Si ricorda che per ciascuna competizione ci sono 48 ore di tempo per esprimere la preferenza, accedendo alla pagina Facebook di ‘Visit Lazio’ al link https://www.facebook.com/visitlazio: basterà cliccare sulla località prescelta.