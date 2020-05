Tivoli, nuova persona guarita dal Coronavirus: i positivi scendono a 9

Dopo due giorni senza alcuna novità per quanto riguarda la situazione dei contagi e delle guarigioni nel territorio tiburtino, oggi la Asl Roma 5 comunica la notizia di un nuovo guarito: si tratta di un operatore sanitario di Tivoli. Sale così a 27 il numero delle persone guarite dall’inizio dell’emergenza, mentre scende sotto soglia 10 quello dei positivi al Covid-19: sono nove nell’aggiornamento odierno.

Restano, dunque, 41 le persone contagiate dal nuovo Coronavirus nel corso di questi mesi di epidemia, delle quali 5 decedute. Dei contagiati, nove sono operatori sanitari che lavorano in diverse strutture ospedaliere romane (uno soltanto all’ospedale di Tivoli).

Sono 27 complessivamente le quarantene, delle quali 18 persone sono in isolamento (coloro che si sono posti in autoisolamento o perché sono rientrati da un viaggio in un Paese estero, o perché ritengono di essere stati a contatto con qualcuno poi risultato positivo al nuovo Coronavirus e che spontaneamente comunicano alla Asl la loro condizione) e nove in quarantena fiduciaria domiciliare.

I risultati comunicati oggi, che segnano un trend stabile sotto tutti i punti di vista, sono relativi all’andamento epidemiologico delle passate settimane, e non sono assolutamente riconducibili alla settimana che si sta per concludere e nella quale è partita la “fase 2” dell’emergenza sanitaria nazionale. Per avere un bilancio di questa seconda parte della gestione emergenziale, occorrerà aspettare presumibilmente l’inizio della settimana prossima.

[Si ricorda che il Comune di Tivoli ha messo in campo per l’emergenza Covid-19 diversi servizi per agevolare la vita quotidiana dei cittadini. Sul sito internet istituzionale sono disponibili: un elenco in aggiornamento di esercizi commerciali che effettuano consegne a domicilio; il “Progetto emergenza Covid19” dedicato agli ultra 65enni, ai disabili e a chiunque sia a conoscenza di situazioni di disagio o di solitudine, chiamando il numero verde 800167662; un servizio di supporto psicologico in collaborazione con alcune realtà sociali locali attraverso il numero 3385080396 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 18:00)].