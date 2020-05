Tra Scienza e Rodari, weekend con le Biblioteche di Roma

Scienza, giochi rodariani e libri per le mamme al centro degli appuntamenti del fine settimana delle Biblioteche di Roma. In attesa del Festival delle Scienze 2020 che quest’anno sarà tutto digital, tornano online gli approfondimenti di divulgazione scientifica. Sabato 9 maggio alle ore 12.00 Bruno Cignini, zoologo e autore del libro “Animali in città” (Lapis Edizioni, 2019), e Francesca Buoninconti, giornalista ed esperta in comunicazione della scienza, parleranno in diretta Facebook del mondo selvatico nascosto nelle nostre città. Un avventuroso ‘safari urbano virtuale’ tra volpi, gabbiani, pappagalli e tanti altri animali con i quali condividiamo la realtà metropolitana.

Per gli appassionati di Gianni Rodari ma anche per quelli che vogliono conoscerlo meglio è invece disponibile sulla pagina Facebook della Biblioteca Europea un nuovo gioco pensato soprattutto per i giovani lettori tra gli 8 e i 13 anni. Una caccia al tesoro in 10 quesiti tra curiosità, aneddoti, romanzi, filastrocche e tanto altro. Per partecipare e ottenere il diploma di Gran Lettore Rodariano occorre inviare le risposte su messanger della biblioteca. Ogni giovedì saranno pubblicati nuovi quesiti che permetteranno di procedere nel gioco accumulando punti.

Sempre ispirato a Rodari è il progetto “La scuola in diretta. Rodari online: gli scrittori in erba dei Bibliopoint” a cura del Servizio Scuola delle Biblioteche di Roma, un’iniziativa a supporto di insegnanti e studenti in questo periodo in cui l’attività didattica si svolge online a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. Nell’ambito del progetto, bambini e ragazzi dei 15 Bibliopoint che hanno aderito al Festival della Lettura ad Alta Voce 2020, promosso dal Centro per il libro e la lettura (CEPELL), sono stati invitati a scrivere racconti di fantasia ispirandosi a una citazione rodariana e a corredarli con illustrazioni. Le produzioni originali dei giovanissimi autori, tra i 6 e i 18 anni d’età, saranno pubblicate sul Bibliotu a partire da venerdì 8 maggio.

Tra le altre iniziative si segnalano “Bibliofarmacia” a cura della Biblioteca Elsa Morante, che questa settimana sulla propria pagina Facebook offre rimedi bibliotecari contro l’insonnia, e “Le meraviglie del V Municipio”, iniziativa della Biblioteca Goffredo Mameli che, sempre su Facebook, mette a disposizione testi per conoscere curiosità, storia e arte del territorio.

Infine, domenica 10 maggio per celebrare la Festa della mamma la Biblioteca Valle Aurelia ha selezionato un elenco di libri indimenticabili, una vetrina digitale speciale dedicata a tutte le mamme.

Foto di repertorio