Cinque dei modelli più popolari di Audi, sono stati segnalati per un seria “allerta” dal Rapex – Rapid Alert System for non-food dangerous products, un organismo dell’unione europea impegnato nella vigilanza sul corretto funzionamento di tutti i prodotti in vendita nell’unione europea.

L’avviso con “Livello di rischio grave” è inserito dalla Germania nel bollettino dell’ 8 maggio 2020. Il richiamo che sta per essere attuato dalla casa tedesca riguarda le A4, A5, A6, A7 e Q5 prodotte da maggio 2017 e marzo 2020 e riguardano i modelli con numero di omologazione: e1 * 2007/46 * 1550 *, Tipo: FY (Audi Q5), Numero di omologazione: e1 * 2007/46 * 1801 *, Tipo: F2, (Audi A6, A7), numero di omologazione: e1 * 2001/116 * 0430 *, tipo: B8, (Audi A4 / A5). Codice di richiamo dell’azienda: 27H2.

La segnalazione “A12/00689/20”, nel bollettino Rapex pubblicato venerdì si riferisce a un difetto per cui “L’umidità può penetrare nel generatore del dispositivo di avviamento della cinghia. Ciò può provocare un corto circuito, con conseguente surriscaldamento locale e aumento del rischio di incendio. A causa dell’alimentazione permanente del generatore di avviamento, ciò può verificarsi quando il veicolo è già stato parcheggiato per un po’.”

Per Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, è consigliabile che i proprietari di queste auto prestino la massima attenzione e che si rivolgano subito alle autofficine autorizzate o ai Concessionari Audi Italia nel caso in cui la propria autovettura corrisponda al modello in questione.

Audi non ha indicato quanti modelli sono stati identificati in Italia. Segnalazione presentata dal Ministero dei trasporti di Germania.