Poste Italiane apre numerose posizioni in tutta Italia, le selezioni interessano tutto il territorio nazionale. Sono rivolte a candidati Diplomati o Laureati e non è richiesta esperienza e la raccolta delle candidature avviene online, tramite la sezione web Poste Italiane Lavora con noi.

La società per azioni propone anche servizi finanziari, investimenti, bancoposta, servizi assicurativi e per la telefonia mobile. La nuova campagna di recruiting per Portalettere rientra nel piano assunzioni 2015 – 2020, che prevede la creazione di ben 8Mila posti di lavoro in Poste, di cui 4Mila per i giovani.

Poste Italiane posizioni aperte

Figure di front end. Si ricerca nella Provincia di Bolzano (tra l’altro Val Venosta, Val Pusteria, Val Passiria, Val Gardena, Burgraviato, Oltradige Bassa Atesina) figure di front end da inserire presso i suoi uffici postali con iniziale contratto a tempo determinato e possibilità di conversione a tempo indeterminato. Diploma di scuola superiore.

ed anche Consulenti finanziari e commerciali. Poste italiane cerca giovani laureati in discipline economiche per svolgere attività di consulenza sui prodotti finanziari e assicurativi di Poste Italiane all'interno della rete di uffici postali su tutto il territorio nazionale.

Il consulente finanziario e commerciale si occupa di garantire, per l’ufficio postale, le attività di promozione, vendita diretta dei servizi e sviluppo del bacino di clientela, in linea con le politiche commerciali definite, le normative vigenti, le disposizioni degli organismi di vigilanza, le procedure e i valori aziendali. Laurea Magistrale in Discipline Economiche e la sede di lavoro è l’intero territorio nazionale.

Giovani laureati per Stage. Poste Italiane cerca giovani e brillanti laureati magistrali in discipline economiche e STEM con votazione di almeno 102/110, da inserire nella sede di Lazio – Roma.

Poste Italiane cerca giovani e brillanti laureati magistrali in discipline economiche e STEM con votazione di almeno 102/110, da inserire nella sede di Lazio – Roma. Process engineer. Il candidato si occuperà di progettazione delle postazioni di lavoro, rilevazione e manutenzione dei cicli di lavoro di tutte le postazioni di lavoro, attuali e future, della rete logistica postale; dimensionamento delle postazioni e delle unità produttive in funzione dei carichi attesi. I requisiti sono la Laurea in discipline ingegneristiche ed esperienza di almeno 2 anni in attività di progettazione e dimensionamento di postazioni di lavoro. Sede di lavoro: ROMA.

Infine Portalettere con contratto di assunzione a tempo determinato, i requisiti richiesti sono il diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110 e non saranno prese in considerazione candidature prive del voto del titolo di studio.

Come candidarsi

Gli interessati alle assunzioni Poste possono inviare il proprio curriculum vitae tramite la sezione Poste Italiane “lavora con noi” del sito web aziendale, dove vengono segnalate le varie posizioni aperte.

