Marino, incendio in via Appia Nuova: elicottero dei Vigili del Fuoco a lavoro

Un vasto incendio è divampato su un terreno situato tra Marino e Castel Gandolfo. In corso i soccorsi da parte dei Vigili del Fuoco. Necessario l’elicottero.

Marino, incendio su un terreno

Incendio nella giornata di oggi, venerdì 8 maggio 2020, tra Marino e Castel Gandolfo, più precisamente su un terreno situato al km 21 di via Appia Nuova.

Proprio in questi istanti sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco con l’ausilio dell’elicottero. Vedremo se ci saranno aggiornamenti a breve.

Intanto sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti per cercare di capire come si è innescato questo incendio. Non si esclude nessuna pista.